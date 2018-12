Vmbo-leerlingen gaan aan baan 'snuffelen' bij Waardse bedrijven

HEERHUGOWAARD - Het Clusius College wil leerlingen nog beter voorbereiden op de toekomst. De school heeft daarom gisteren een samenwerkingsovereenkomst 'VMBO On Stage' getekend met onder meer de Bedrijfskring Heerhugowaard, loopbaanontwikkelingsbedrijf SAM en de gemeente.

Via 'VMBO On Stage' worden vmbo-leerlingen gekoppeld aan bedrijven in Heerhugowaard, zodat ze al in een vroeg stadium van hun schoolcarrière kennis kunnen maken met lokale ondernemingen en geïnteresseerd raken in een baan bij die bedrijven. Het project is onderdeel van het programma 'Heerhugowaard maakt werk door Verbinding'.

Mediapartner Heerhugowaard Centraal maakte de volgende registratie: