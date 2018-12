Deel dit artikel:













GGD schrikt van kritiek na grafietbijeenkomst en neemt maatregelen: "Moeten hiervan leren" Foto: NH / Dennis Mantz

VELSEN-ZUID - GGD Kennemerland neemt maatregelen om bewoners beter te gaan informeren. Dat zegt directeur van GGD Kennemerland Bert van de Velden, die schrok van de kritiek tijdens de grafietbijeenkomst in Wijk aan Zee over gebrek aan communicatie, twee weken geleden. "We gaan heel actief contact zoeken met huisartsen, dorpsraden en omwonenden."

Omwonenden vinden dat de GGD een veel actievere rol moet nemen tijdens de 'zwarte regens', waar het dorp al maanden door wordt geteisterd. Ze maken zich grote zorgen over hun gezondheid en laken het gebrek aan informatie. Van de Velden trekt zich de woorden van omwonenden aan. Tekst gaat door onder de video

Van de Velden kondigt na een evaluatie dan ook maatregelen aan. Tekst gaat door onder de video

Tijdens de bijeenkomst konden bewoners uit Beverwijk, Velsen en Heemskerk hun zorgen uiten. De terugkerende vraag: wat zijn de gezondheidsrisico's van de uitstoot op korte en lange termijn? Onderzoek vanuit RIVM, in samenwerking met de GGD, moet daar antwoord op geven. Maar een gedegen onderzoek kost tijd, waarschuwt Van de Velden.