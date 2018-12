Ouders vermoorde Nadine compleet verrast door hoger beroep van Gerold O.

HOORN - De ouders van de Nadine Beemsterboer zijn compleet verrast dat de moordenaar van hun dochter, Gerold O., in hoger beroep gaat tegen de verlenging van zijn tbs. "Bam, opeens kregen we vanuit het niets een brief met dit bericht. En dat vlak voor kerst", vertelt moeder Wanda tegen NH Nieuws.

In november oordeelde de rechter dat nog een jaar behandeling noodzakelijk is, maar daar gaat O. dus niet mee akkoord. "Dat hebben we echt niet zien aankomen", zegt vader Jacques. "We dacht dat we pas eind 2019 weer naar de rechtbank zouden moeten, maar dat wordt nu dus eerder." Dat terwijl ze er na de uitspraak al tegenop zagen om een jaar later weer naar de rechtbank te moeten.





Met name bij Wanda is het nieuws hard aangekomen. "Ik ben net een beetje hersteld van de laatste rechtszaak. Maar je wordt zo iedere keer met hem geconfronteerd. Twee december was de datum waarop ze werd vermoord, en dan heb je nog kerst en oud en nieuw. Dat maakt het heel zwaar. Dat hij nu in hoger beroep gaat om zijn leven weer op te kunnen pakken, terwijl ons leven voorgoed is veranderd, vind ik heel heftig."

"Ik laat het maar over me heen komen", vult haar man aan. "We gaan er in het gezin allemaal anders mee om, en praten er veel over. Het heeft veel invloed op de sfeer in het gezin, maar we komen er altijd uit."

Het hoger beroep dient in het gerechtshof in Arnhem, een datum is er nog niet. "We gaan het hoger beroep niet overslaan. We willen er altijd bij zijn, horen wat er wordt gezegd. We zouden het liefst ook wat willen zeggen tijdens de zitting, maar dat kan helaas niet tijdens dit hoger beroep. Je mag alleen maar aanwezig zijn, terwijl het over jouw dochter gaat. Je voelt je dan zo buitenspel gezet."

Bekijk hier ook de uitgebreide reportage die we onlangs maakte met Jacques en Wanda Beemsterboer: