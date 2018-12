'Meest begeerde vrijgezel van Texel' over traditie Ouwe Sunderklaas: "Spannende dag"

TEXEL - Het is een jaarlijkse traditie op Texel: tijdens Ouwe Sunderklaas gaan de inwoners verkleed en spelen scenes over gebeurtenissen op het eiland. Vanavond is het zover. En wat hebben de mysterieuze kaarten die afgelopen maanden zijn verstuurd ermee te maken?

De Texelse Sabrina Veldman reageerde vanmorgen bij NH Radio: "Ja, het is een spannende dag. Misschien komen we er eindelijk achter wie die kaarten heeft verstuurd."

Inwoners van De Cocksdorp hebben afgelopen week brieven met mysterieuze teksten thuisgestuurd gekregen. De kaarten waren ondertekend door Adje en Aaltje. Mogelijk zijn dat nepnamen. Veldman kreeg een kaartje van Adje die haar de meest begeerde vrijgezel van Texel noemde (zie foto).

Traditie

Elk jaar wordt op 12 december Ouwe Sunderklaas gevierd. Het feest heeft niets te maken met Sinterklaas. Het is een verkleedfeest waarbij eilanders zich onherkenbaar vermommen. Ze gaan langs de deuren en nemen mensen in de maling. Na die verkleedpartij wordt onthuld wie wie was. Daarna is er een feest.

Mensen op de hak nemen

"We spelen dingen na die afgelopen jaar op het eiland gebeurd zijn en dikken ze een beetje aan. Je neemt mensen op de hak", aldus Veldman. Kinderen en volwassenen gaan in hun eentje, in een duo of groep langs de deuren. "Zo zijn mijn ouders ook een keer nagespeeld; die zijn best bekend op Texel. Ze leken echt sprekend."

In 2016 was verslaggever van NH Nieuws Jelle Narold voor de rubriek NH Fissa naar Ouwe Sunderklaas op Texel. Naast verkleden wordt er namelijk ook heel goed gefeest. In de reportage moeten aangeschoten Texelaars onder meer een speltest doen.

[YouTube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=FS_awhx1X34]