Temperaturen onder nul: deze krabmethoden werken het beste!

NOORD-HOLLAND - Automobilisten konden er vanochtend niet aan ontkomen: door de nachtvorst moest er weer gekrabd worden. Ook NH-verslaggever Pieter stond in de vroege uurtjes te blauwbekken met de krabber in de hand. Zijn frustraties én wat handige krabtips: hieronder lees je het allemaal!

Weerman Jan Visser voorspelt: "Het lijkt erop dat er deze week wat afgekrabd gaat worden. Vrijdag- en zaterdagnacht zakt het kwik naar een paar graden onder nul. Ook is het overdag flink koud met een grijze wolkenlucht. Zondag is het gedaan met het koude weer, het wordt dan tussen de acht en tien graden."



Altijd ff balen

Iemand die flink baalde van zijn ijzige raam is NH-verslaggever Pieter van den Akker. Hij stond zich vanmorgen in Castricum een ongeluk te krabben. "Niet erg relaxed als je op tijd op werk wil komen. Mijn krabber was ook nog stuk."

De beste krabtechnieken

Op internet circuleren vele handige tips om sneller te kunnen krabben. Maar hoe handig zijn die? Vorig jaar namen we de proef op de som en testten het effect van ruitenwisservloeistof, een goedkope parfum, een pasje, een zakje met warm water en natuurazijn. Wat werkt? Check de video:

Wie besluit om zijn of haar autoruiten niet ijsvrij te krabben, riskeert een boete van 230 euro voor 'rijden met slecht zicht'.