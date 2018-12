In Noord-Holland gingen de meeste bedrijven failliet

NOORD-HOLLAND - De meeste bedrijven die de afgelopen tijd failliet zijn verklaard, komen uit Noord-Holland. In november gingen er landelijk 263 bedrijven op de fles; 66 daarvan komen uit onze regio. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Er gingen meer bedrijven failliet dan een maand eerder. In oktober moesten 250 zaken ermee stoppen. De laatste keer dat er zoveel bedrijven in Noord-Holland failliet gingen als in november, was in de maand juli. Toen stopten 71 zaken ermee.

Eenmanszaken

Onder de 66 bedrijven die in november failliet werden verklaard, zitten zes eenmanszaken. Uit de cijfers van het CBS blijkt niet waar de bedrijven precies zitten in Noord-Holland.

In Zeeland gingen de minste bedrijven failliet. Dat valt grotendeels te verklaren. In Noord-Holland zitten sowieso veel meer bedrijven dan in Zeeland.

Kijk hier hoeveel bedrijven in verschillende de provincies failliet gingen.