Ochtendspits: mistig, glad en ongelukken Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - Het is wat mistig en op sommige plekken is het wegdek glad door de koude nacht. Daardoor is de kans op ongelukken en daarmee een pittige ochtendspits groot.

Het is in ieder geval weer mis op de A9. Door een ongeluk met drie auto´s staat er inmiddels 9 kilometer file tussen knoppunt Velsen en het Rottepolderplein. Automobilisten moeten daar rekening met bijna een half uur vertraging. Op de A1 richting Amsterdam, tussen knoppunt Diemen en knoppunt Watergraafsmeer, staat drie kilometer file door een botsing van vijf personenauto's. Op de A10-West richting Zuid zijn rond 8.15 uur verschillende ongelukken gebeurd. Verkeer tussen de Coentunnel en Slotervaart staat hierdoor vast. Op de het stuk snelweg tussen de A1 en de A10-Oost gebeurde rond 8.00 uur een ongeluk. Vooral verkeer op de A1 richting de stad staat hierdoor in de file.