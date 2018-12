Albert Heijn gaat drastisch veranderen: minder winkels, meer vers

ZAANDAM - Albert Heijn gaat zijn winkelformule grondig veranderen. Eén van de redenen is dat de keten afgelopen jaar minder klanten had dan het jaar ervoor. "Supermarkten moeten een andere functie krijgen", aldus topman van Albert Heijn Wouter Kolk. Mogelijk gaan er zelfs winkels sluiten.

Dit zegt Kolk in het Financieel Dagblad. Hij is sinds 1 november baas van Ahold Delhaize Europa en Indonesië.

De krant haalt cijfers aan van marktonderzoeker GfK, daaruit blijkt dat de traditionele supermarkten van Albert Heijn vorig jaar minder klanten over de vloer kregen dan het jaar ervoor. Daaruit concludeert Kolk dat de AH een andere functie moet krijgen.

"Ik denk niet dat we in de toekomst nog ruim duizend winkels hebben in Nederland. Dat hoeft ook niet. Maar ik denk ook niet dat het aantal winkels sterk zal afnemen, omdat ze ook voor directe consumptie en voor bezorgingsserive gebruikt worden."

Verandering

De keten, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Zaandam, gaat veranderen. Zo zullen traditionele kruideniersproducten zoals schoonmaakmiddelen en dierenvoeding deels plaatsmaken voor eethoeken en worden er warme maaltijden bereid in eigen keukens in de winkel. De eerste vernieuwde AH gaat begin volgend jaar al open in Amsterdam.

Ongeveer één vierde van de AH-vestigingen zijn franchise (ondernemers runnen onder de naam Albert Heijn een eigen winkel) en die doen het beter dan de eigen filialen. Ook de AH to go's, AH.nl en Bol.com snoepen terrein van de winkels.