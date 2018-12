Oceaanroeier Ralph Tuijn vertrekt: 6.000 kilometer in 50 dagen

CASTRICUM - Avonturier Ralph Tuijn raakt maar niet uitgeroeid. Vandaag begint de Castricummer voor de zevende keer aan een oceaanoversteek. Met de roeiboot Algea gaat hij in zijn eentje de Atlantische oceaan over.

*Update: Het plan was om woensdag te vertrekken, maar de wind speelt Tuijn parten. Vermoedelijk vertrekt hij nu vrijdag.

Volgens een woordvoerder staat de wind ,,totaal verkeerd" en wel landopwaarts, wat het roeien uiteraard bemoeilijkt.

Als de oversteek lukt is de 47-jarige Tuijn de eerste mens die viermaal van Europa naar Amerika is geroeid. Waar hij bij vorige oversteken twaalf uur per dag roeide zal hij nu een schema proberen vast te houden waarin hij zestien uur per dag aan de riemen trekt.

De wereldrecordpoging start in Portimão in Portugal. Naar alle waarschijnlijkheid komt hij 50 tot 55 dagen later aan Frans-Guyana, een roeitocht van ruim 6.000 kilometer. Het huidige record staat op 96 dagen.

Ralph laat weten het meest zin te hebben in "zestien uur per dag te sporten, heerlijk lekker alleen te zijn en grote vissen te gaan vangen". Hij ziet nergens tegenop. "Het is mijn favoriete leefomgeving en ik ben blij met een storm, dan ben ik alleen nog maar meer in mijn element."

Tuijn wil met zijn oversteek geld binnenhalen voor de Plastic Soup Foundation, die zich bezighoudt met het terugdringen van plastic afval in de wereldzeeën.

De avontuurlijke Castricummer is te volgen via zijn Facebook-pagina. Doneren voor het goede doel kan hier.

Wij spraken Ralph eerder uitgebreid over zijn geplande recordpoging én bijna-doodervaring bij een vorige oversteek over de oceaan. Hij werd overvaren door een reuzachtige boot.

Haarlemse oceaanroeiers vertrekken ook

De Haarlemmers Erik Koning, Marcel Ates, David de Bruijn en Bart Adema vertrekken ook vandaag voor een Atlantische oversteek met roeiboot. Ze doen mee aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge, een wedstrijd over een afstand van 5.600 kilometer van het Canarische eiland La Gomera naar Antigua in de Caraïben. Er doen dertig internationale teams mee. De vier roeiers varen in een boot van Ralph Tuijn.