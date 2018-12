Brandende autobanden, geel hesje en spandoek aan fietsbrug in Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - (AT5) Op een fietsbrug in Amsterdam-Noord heeft de politie en brandweer vannacht een stapel brandende autobanden aangetroffen. Aan het viaduct hing een spandoek en een geel hesje.

De autobandbrand werd gevonden rond 0.30 uur. De fietsbrug waar het om gaat verbindt de Leeuwarderweg met de Buiksloterdijk en loopt over de Nieuwe Leeuwarderweg en het spoor van de Noord/Zuidlijn.

'Krijg de tering'

Op het spandoek dat aan het viaduct hing stond de tekst 'Oprutte regering krijg de tering'. Naast het spandoek hing een geel hesje.

Afgelopen zaterdag werd er door een groep gele hesjes geprotesteerd in de stad. De boodschap van de demonstranten liep uiteen, maar met één gemene deler: onvrede over hoe het op dit moment in Nederland gaat. Of de brandstichting of het spandoek verband houdt met deze groep demonstranten is niet bekend.