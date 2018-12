Maroeska reageert op Heel Holland Bakt-rel: "Echte koks lachen me uit!"

WORMERVEER - Half Nederland viel over haar heen: Heel Holland Bakt-deelneemster Maroeska Metz uit Wormerveer zou helemaal geen amateurbakker zijn. Het feit dat ze al een kookboek heeft uitgebracht en cateraar is, is voor veel 'critici' reden om haar deelname oneerlijk te vinden. "Het wordt ontzettend uit z'n verband getrokken: een kok zou me uitlachen als hij me zag cateren."

Dit zegt Metz in De Ochtendshow op NH Radio. "Dit is natuurlijk niet leuk", reageert ze op de vraag over hoe het nu met haar gaat. "Ik begrijp de commotie, maar ik ben gewoon een veel te enthousiaste hobbykok. En een hobbykok is nog geen patissier!"

Cateraar en kookboek

De 59-jarige Metz zou een cateringbedrijf hebben en dus geen amateur zijn. "Ik ben van huis uit ontwerper van meubels. Alleen een paar jaar geleden werd ik opgelicht en was ik bijna failliet. Toen ben ik iets gaan zoeken om bij te verdienen." Ze toverde de garage onder haar huis om tot een keuken waar ze 'eens in de drie weken' kookte voor kinderpartijtjes en verjaardagen.

Vanaf haar negende stond Metz al in de keuken. Dus ook voor haar kinderen heeft ze altijd uitgebreid gekookt. Alle recepten die ze maakte, bundelde de Noord-Hollandse in een kookboek. "Een boek voor mijn kinderen om mee te nemen als ze het huis uit gingen. Kijk, als je het zoals ik al vijftig jaar doet, kan je heus wel een potje koken; alleen is dat iets heel anders dan bakken." Volgens de Wormerveerse wist Omroep Max - die Heel Holland Bakt maakt - van al haar werkzaamheden en vonden zij dit allemaal geen probleem.

Terugtrekken

Op de vraag of de commotie haar teveel wordt, antwoordt de Wormerveerse heel duidelijk: "Alle opnames zijn allang achter de rug dus er is helemaal geen sprake van dat ik me terugtrek of zo." Ze grinnikt: "Jullie zullen de komende afleveringen wel zien dat ik toch echt een amateur ben."

Metz is één van de drie Noord-Hollandse deelnemers van dit seizoen: naast haar doen Liesbeth uit Laren en Kim uit Amsterdam mee.