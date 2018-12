Moordenaar Nadine Beemsterboer in hoger beroep tegen verlenging tbs

HOORN - Gerold O., de ex-vriend en moordenaar van Nadine Beemsterboer, gaat in hoger beroep tegen de verlening van zijn tbs. Dat heeft de familie aan NH Nieuws laten weten.

Een paar weken geleden besloot de rechter dat de tbs van O., die veroordeeld is tot twaalf jaar cel, nog minimaal een jaar moet worden voortgezet. Hoewel zijn persoonlijkheidsproblematiek volgens experts 'milder' is geworden, hij 'zeer gemotiveerd is om therapieën te volgen' en 'zijn zelfbeeld is versterkt', sluiten diezelfde experts het risico op nieuwe geweldsuitbarstingen niet uit.

Hoger beroep

Al met al voldoende reden voor de rechter om hem een jaar langer onder behandeling te houden. De ex-marinier, die Nadine in december 2006 met 36 messteken om het leven bracht, is het niet eens met de verlenging.

Voor de ouders van Nadine komt er zo opnieuw weer een staartje aan het langlopende proces. Zij zagen al geruime tijd op tegen de vorige zitting, omdat zij vreesden dat de moordenaar van hun dochter vrij zou komen.