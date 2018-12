Handbalsters vernederd door Noorwegen

NANCY - De Nederlandse handbalvrouwen hadden helemaal niets in te brengen tegen angstgegner Noorwegen op het EK in Frankrijk. Na een teleurstellende wedstrijd liep de ploeg van coach Helen Thompsen tegen de eerste nederlaag van het toernooi aan met 16-29.

Noorwegen is de zevenvoudige Europese kampioen en Nederland won nog nooit van de ploeg. De wedstrijd was een herhaling van de finale van het vorige EK in Zweden, toen Noorwegen de Nederlandse ploeg met het zilver achterliet. Zoals dat ook gebeurde op het WK van 2015. Noorwegen hield verder Nederland van het brons op de Olympische Spelen van 2016 in Rio en liet Oranje kansloos in de halve finales van het WK een jaar geleden in Duitsland.

De Noren speelden dit toernooi nog niet goed en verloren van Duitsland en Spanje, waardoor Nederland kans dacht te hebben om eindelijk een keer te winnen. Maar met een goed gesloten verdediging en snelle breaks werd de Nederlandse ploeg volledig overrompeld door de Noren en gaven de vedetten van Oranje niet thuis.

Nycke Groot, de opbouwspeelster die geblesseerd raakte in het duel met Roemenië, was wel weer present, maar kon geen rol van betekenis spelen. Nederland had door de druk van Noorwegen soms moeite de bal goed naar elkaar toe te passen en er werd onzuiver geschoten. De Noorse keepster verrichtte ook nog eens knappe reddingen. Oranje kwam voor de rust nog wel terug van 2-7 naar 5-7, maar kon die marge niet vasthouden. De Noren liepen weer uit naar de 7-15 ruststand.

Ook na de rust liep het niet bij Nederland, waar jonge speelsters als de Heerhugowardse Delaila Amega en de Hoofddorpse Merel Freriks minuten mochten maken. Nederland hield moeite om te scoren, terwijl de Noren break na break goed af rondden. Bij 16-29 was de vernedering voor Oranje afgelopen.

De Nederlandse ploeg moet nu morgen tegen Duitsland minimaal een punt pakken om de halve finale te bereiken.