Vrouwen Ajax verslaan Heerenveen, Alkmaar verliest

AMSTERDAM - De vrouwen van Ajax rekenden in de tweede helft af met sc Heerenveen en wonnen met 3-0. De speelsters van vv Alkmaar verloren de uitwedstrijd van het al voor de kampioensgroep geplaatste FC Twente met 4-2.

Ajax - Heerenveen

In de eerste helft kon geen van de ploegen veel kansen creëren, zodat de rust aanbrak met een 0-0 stand.

De lampen op De Toekomst vielen in de rust uit, waardoor de tweede helft wat later begon. De vrouwen van Ajax speelden daarin beter en kwamen in de 70e minuut op voorsprong door een mooie volley van Lucie Akkerman na een doorgekopte bal.

Vier minuten later was het ook 2-0 door Eshley Bakker en vier minuten voor tijd zorgde Munsterman met een afstandsschot via de paal voor de 3-0 eindstand.

Ajax blijft op vierde plaats staan met 22 punten uit 13 duels.

FC Twente - vv Alkmaar

De ploeg uit Alkmaar had in het begin weinig in te brengen tegen FC Twente en stond bij de rust met 2-0 achter door doelpunt een van Smits en Wilms.

Na de rust kwam de ploeg zelfs met 3-0 achter te staan, voordat Kets met twee doelpunten de spanning weer terug bracht in de wedstrijd. In de laatst minuut was het Smits, die met haar tweede doelpunt van de avond zorgde voor de 4-2 nederlaag voor vv Alkmaar.