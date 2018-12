Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Na 60 jaar sluit Huizense naaimachinewinkel Bos de deuren: "De doelgroep krimpt" Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

HUIZEN - Nu hebben ze het ineens wel druk, maar dat was de rest van het jaar wel anders. Bos Naaimachine Speciaalzaak was zestig jaar lang een begrip in Huizen. Jan en Anita Wijngaarden namen de winkel aan de Achterbaan in het centrum van Huizen twintig jaar geleden over, maar nu moeten ze noodgedwongen stoppen.

Het zijn vooral koopjesjagers die nu op de opheffingsuitverkoop afkomen, weet eigenaar Jan van Wijngaarden. De klanten bleven het overgrote deel van het jaar echter weg. "De doelgroep is krimpende", vertelt Van Wijngaarden. "Het werd tijd om de bakens te verzetten en op zoek te gaan naar een andere baan." Lees ook: Kleermaker na 65 jaar nog dagelijks achter de naaimachine Het was geen gemakkelijke beslissing, maar op 1 januari 2019 is Bos Naaimachines voorgoed verleden tijd. Veel toekomst is er niet voor een naaimachine-speciaalzaak. En misschien geldt dit ook wel voor veel meer kleine winkels in Huizen. Want wie een rondje winkelcentrum loopt, ziet met eigen ogen dat talloze winkelpanden te huur of te koop staan. Concurrentie

Volgens Van Wijngaarden is vooral de concurrentie van grote jongens en het internet moordend. "De mensen gaan alleen maar voor de kortingen en de bonusprijzen, daar kan ik gewoon niet tegenop", vertelt de eigenaar enigszins geërgerd. "Ik wil de mensen ook uitleg, service en garantie bieden, anders heb je er ook geen plezier in." Lees ook: Leegstaande panden en nieuwe winkels in de Havenstraat De 54-jarige Jan van Wijngaarden heeft gelukkig een baan gevonden als technisch medewerker in het Amsterdams Medisch Centrum. Hij ziet de toekomst dan ook weer zonnig tegemoet.