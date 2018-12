Lichtgewonde bij fikse frontale botsing in Haarlem

HAARLEM - Op de Spaarndamseweg in Haarlem zijn vanavond twee voertuigen hard met elkaar in botsing gekomen. Wonderwel raakte slechts één van de bestuurders lichtgewond.

Even na acht uur ging het mis toen een van de automobilisten met zijn wagen op de verkeerde weghelft terecht kwam en tegen een tegemoetkomend voertuig botste. De inzittende van die aangereden wagen is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Onderzoek

De bestuurder van de andere wagen moest wel mee naar het politiebureau voor een verklaring. Gezien de ernst van de aanrijding is de verkeersongevallenanalyse van de politie opgeroepen om onderzoek te doen.

De Spaarndamseweg is vanwege het onderzoek in beide richtingen afgesloten voor verkeer.