'Legionella-sauna', waar Enkhuizer overleed, was niet grondig met controles

ENKHUIZEN - Sauna Grosthuizen in Avenhorn heeft zich niet aan de wettelijke controles gehouden om legionella tegen te gaan. Dat blijkt uit grondig onderzoek van het BNN-VARA-programma Zembla. Jan Messchaert uit Enkhuizen overleed in 2014, na een bezoek aan deze sauna te hebben gebracht, aan de bacterie. De saunabeheerder zwijgt en ontkent in alle toonaarden.

"'s Ochtends was hij heel ziek, 's middags is hij overleden", vertelt de weduwe van Jan: Jobje Messchaert. Zijn familie laat hij achter in verwarring. Jan was altijd in goede gezondheid, maar een plotselinge besmetting door legionella brengt daar verandering in.

De GGD doet onderzoek, wat protocol is na een sterfgeval door legionella. Jan blijkt eerder in sauna Grosthuizen te zijn geweest in Avenhorn en bij de wekelijkse aquafitles in zwembad De Zeehoek in Wervershoof.

Lees ook: Saunabezoeker uit Enkhuizen overleden door legionella

Streeklab Haarlem neemt monsters bij De Zeehoek voor onderzoek. Hier wordt de bacterie legionella aangetroffen, maar omdat er geen volledige match is sluit het laboratorium uit dat Jan hier besmet is geraakt. De bacterie die bij de sauna is aangetroffen blijkt identiek aan de bacterie die Jan zijn leven heeft gekost.

Jan was eerder ook naar de sauna in Avenhorn geweest, nadat hij een cadeaubon van zijn vrouw Jobje heeft gehad. De sauna-eigenaar ontkent dat hij Jan binnen heeft zien komen en claimt dit op camerabeelden te hebben nagekeken. Verder houdt de eigenaar zijn lippen stijf op elkaar.

Schadevergoeding

De weduwe krijgt na een rechtszaak gelijk en de sauna moet haar een schadevergoeding betalen. Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat de eigenaren niet verder worden vervolgd, er zou te weinig bewijs zijn. "Terwijl ik denk: 'hij is helemaal van voor naar achter onderzocht'", aldus de weduwe tegen Zembla.

Via een speciale regeling wil Jobje Messchaert alsnog vervolging afdwingen. "Ik vind dat deze mensen hun verantwoording moeten nemen."

Bovenkarspel

De grootste uitbraak van legionella ooit was in Bovenkarspel. Hier vonden 32 mensen de dood, nadat de bacterie bij een bloemententoonstelling via een bubbelbad zijn weg naar zijn slachtoffers vond.

Het onderzoeksprogramma Zembla zendt vanavond een aflevering uit over legionella.