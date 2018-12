Burgemeester Heiliegers geëmotioneerd bij afscheid van gemeenteraad

HAARLEMMERLIEDE - Tijdens de allerlaatste raadsvergadering van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude nam burgemeester Heiligers afscheid van de gemeenteraad. "Een emotioneel moment", aldus de burgemeester. "Maar wel mooi emotioneel."

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude fuseert met gemeente Haarlemmermeer. Na zes jaar is het voor burgemeester Heiliegers tijd om afscheid te nemen. "Wat ik vooral ga missen zijn de contacten met de mensen hier. Of het nou Koningsdag is, of we halen Sint Nicolaas op, of ik loop met mijn vrouw in de supermarkt en heb het over het leven", zegt hij.

Lees ook: Zes vragen over de fusie van Haarlemmermeer met Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Omdat het raadhuis van Halfweg om veiligheidsredenen niet gebruikt kan worden, was het afscheid in de Zoete Inval. Onder andere burgemeesters Onno Hoes en Jos Wienen, maar ook de commissaris van de Koning Johan Remkes spraken hem toe.





Feestweekend

De burgemeester zal ook nog afscheid gaan nemen van de inwoners. Dat gebeurt tijdens het feestweekend van 28 en 29 december.

Hoewel Heiliegers afscheid neemt van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, zal hij geen afscheid nemen van de provincie Noord-Holland. In maart dit jaar werd hij benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Uithoorn. "Ik ben blij dat ik in het openbaar bestuur mag blijven. En niet ver weg, óók nog in de provincie Noord-Holland!", glimlacht Heiligers.