Zandvoortse politieke partijen geschrokken van handgranaat: "Heel bizar dit!" Foto: Inter Visual Studio

ZANDVOORT - Gistermiddag werd op de Doctor C.A. Gerkestraat, een belangrijke doorgaande weg in Zandvoort, een handgranaat gevonden. De Zandvoortse takken van D66 en Groenlinks reageren geschokt op de gebeurtenis. "Je hoort steeds vaker over dit soort praktijken, vooral in Amsterdam, en we vinden het een hele rare ontwikkeling."

Dat vertelt Michiel Hermsen, fractievoorzitter van de D66. "Het is natuurlijk bijzonder vervelend voor de mensen die daar wonen, zeer betreurenswaardig. En heel bizar", vertelt hij. Die mening deelt ook Karim el Gebaly, fractievoorzitter van GroenLinks. "Omwonenden leven voor hun gevoel in het Wilde Westen." Lees ook: Zandvoorters geschokt na vondst handgranaat in woonwijk De granaat werd midden op straat gevonden en bleek later geen gevaar op te leveren voor de omgeving. Toch vindt de Zandvoortse politie het extra schrikbarend dat er een basisschool op steenworp afstand ligt. "Bovendien is dit één van de drukste straten van Zandvoort", aldus El Gebaly. Tweede gebeurtenis

Het is bovendien niet het eerste voorval, want twee weken geleden werd in dezelfde straat ook al een woning beschoten. Een veertienjarige jongen raakte toen gewond. De GroenLinks vindt dan ook "dat door deze twee ernstige geweldsincidenten de straat de komende tijd onder zeer verscherpt toezicht zal moeten staan". D66 wil het onderzoek afwachten, maar verwacht wel aanpassingen vanuit de gemeente. Lees ook: Huis in Zandvoort beschoten, slapende jongen (14) gewond Beide partijen betreuren het dat ze niet op de hoogte zijn gebracht door de gemeenteraad. "Wij hebben helaas niks ontvangen van de portefouillehouder", vertelt El Gebaly. "Wij moesten het in het nieuws lezen", aldus Hermsen. "We gaan er van uit dat als er ontwikkelingen zijn we dat horen van de burgemeester." 💬 Whatsapp ons!

