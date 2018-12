Deel dit artikel:













Voormalige KLM-jumbo overgespoten in Corendon-kleuren Foto: NH Nieuws/Doron Sajet

SCHIPHOL - De oude Boeing 747-400 van KLM, die in de tuin van het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp komt te staan, wordt momenteel in Rome van een nieuw kleurenschema voorzien. Vrijdag is de verfbeurt af en wordt de jumbo terug naar Schiphol gevlogen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De bijna dertig jaar oude Boeing 747 heeft tot eind november trouw dienst gedaan bij KLM. De laatste lijnvlucht die het toestel met blauwe keuren maakte, was van Los Angeles naar Schiphol. Daarna is de kist naar Rome gevlogen om daar de kleuren van de nieuwe eigenaar te krijgen: het rood-wit van Corendon. Lees ook: KLM-Boeing 747 binnenkort naar hoteltuin bij Schiphol Vrijdag 14 december rond 16.00 uur wordt de 747 weer op Schiphol verwacht. De komende twee maanden zullen nog bruikbare delen, zoals de motoren, van het toestel worden gehaald. Daarna wordt de jumbo klaargemaakt voor de grote verhuizing naar overkant van de A9, in de tuin van het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp. 9 op 10 februari

De Boeing wordt door transportbedrijf Mammoet door de weilanden rond Schiphol in zijn geheel, dus met vleugels, stabilo en staart er nog aan, in drie nachten naar het hotel getransporteerd. De 747 wordt op een dieplader gehesen en zal naar verwachting in de nacht van 9 op 10 februari de A9 oversteken. Wat Corendon precies met de Boeing 747 wil gaan doen, is nog niet bekendgemaakt. Wel is zeker dat een deel van het huidige KLM-interieur erin blijft.