Politiesteunpunt verhuist naar raadhuis

HALFWEG - Het politiesteunpunt verhuisde vandaag vanaf de Julianastraat naar het raadhuis aan de Haarlemmerstraatweg. De politie is hier direct operationeel.

Door het politiesteunpunt in het raadhuis blijft de politie aanwezig voor inwoners. Zij kunnen nu op afspraak voor politiezaken in het raadhuis terecht.

Het politiesteunpunt is een uitbreiding van de overheidsdienstverlening, aldus het persbericht. En als het nodig is, is er zo sneller persoonlijk contact tussen politie en gemeente.