Geitenhouders verbaasd over plotselinge geitenstop: "Het is paniekvoetbal"

OUDE NIEDORP - Een "storm in een glas water": geitenhouders in Noord-Holland reageren met verbazing op de aangekondigde 'geitenstop' van de provincie. In afwachting van onderzoek naar gezondheidsproblemen rond geitenbedrijven mag er met onmiddellijke ingang geen geit meer bij in de provincie.

De grootste zorg van de provincie is de verhoogde kans op longontsteking in en rond bedrijven die geiten houden. "Ik werk al twintig jaar met geiten", vertelt geitenhouder John Klaver uit Oude Niedorp aan NH Nieuws. "Als mensen longontsteking kunnen krijgen, dan moeten de geitenboeren en hun personeel daar toch als eerste last van hebben. Ik ken er geen."

Toch is er volgens de provincie Noord-Holland sprake van landelijke onrust en groeit het aantal bedrijven met geiten te snel. John Klaver: "We hebben twaalf tot veertien professionele geitenboeren in Noord-Holland. Er is geen sprake van overbezetting, zoals in het zuiden. Bovendien is er geen noodzaak voor uitbreiding, dus ik denk dat het allemaal meevalt."

Trots

De volksgezondheid staat voorop, vindt Klaver: "Dat moeten we serieus nemen en daarom is onderzoek goed, maar ik denk dat er sprake is van paniekvoetbal." Hoe gevaarlijk zijn de geiten dan? "In mijn optiek helemaal niet. Ze leveren een allemachtig mooi en gezond product en ik vind dat we trots mogen zijn dat we dat in Nederland op deze manier kunnen."