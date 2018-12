Sluiting drugswoning Avenhorn: ruim 200 hennepplanten ontdekt

AVENHORN - In een woning in Avenhorn zijn 210 hennepplanten gevonden. De woning wordt aankomende vrijdag voor drie maanden gesloten voor onderzoek. De planten zijn in beslag genomen.

"In mijn gemeente tolereer ik geen drugs en drugshandel. Ook de gemeenten in de regio doen dit niet, hierin trekken we één lijn. Het is verboden en bovendien gevaarlijk voor de volksgezondheid en de omgeving", aldus Burgemeester Posthumus van gemeente Koggenland.

Productie van en handel in soft- en harddrugs is in alle gevallen verboden. De gemeente Koggenland zet sterk in op handhaving. De verdachten zijn verhoord.