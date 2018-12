Deel dit artikel:













Zaanse straten mogen tijdens Oud en Nieuw vuurwerk weren Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - Zaankanters die bij de jaarwisseling geen vuurwerk willen afsteken, kunnen dat bij de gemeente aanvragen. Als ze een akkoord met hun buren hebben geregeld, kunnen ze een bord krijgen voor een vuurwerkvrije zone. Het is wel wat vrijblijvend, want er zal niet worden gehandhaafd. En dat is volgens Jan Renes, beheerder van de Stadsboerderij Darwinpark, nou juist wel nodig om te laten werken.

Voor Jan en zijn honderden dieren op de kinderboerderij is deze tijd van het jaar een ramp. Al dat vuurwerk - vooral zwaar illegaal vuurwerk - veroorzaakt een hoop ellende. "Mensen realiseren zich niet dat dieren, maar ook ouderen en mensen met hersenletsel of psychische stoornissen, gewoon letterlijk veel pijn hebben en ziek worden van die knallen." Lees ook: Noord-Hollandse gemeentes experimenteren met vrijwillige vuurwerkvrije zones Jan en zijn dieren hebben zoveel last van dat vuurwerk, omdat de boerderij tussen de huizen en flats staat. "Als het dan twaalf uur is loop ik eerst naar de pony's om ze te kalmeren. Maar ik ben ook beducht op vuurpijlen. Ben zo bang dat ze in de hooischuur terecht komen." Totaalverbod

Jan gelooft dus niet in vuurwerkvrije zones. Hij zou het liever omkeren. "Maak juist vuurwerkzones, want dan kun je het onder controle houden." Het liefst zou Jan willen dat er een totaalverbod komt op het afsteken van vuurwerk door individuele burgers. Maar hij beseft wel dat nu nog niet tot te mogelijkheden behoord. 💬 Whatsapp ons!

