Minderjarige vluchtelingen (12 en 14) al weken vermist vanuit Amstelveen

AMSTELVEEN - De broers Iyed en Mohammed Soltani worden al sinds zondag 25 november vermist vanuit Amstelveen. Het tweetal, van 14 en 12 jaar oud, is samen weggelopen vanaf hun tijdelijke opvangadres. De minderjarige vluchtelingen zijn zonder hun ouders naar Nederland gekomen.

Dat meldt RTV Amstelveen.

Iyed is 14 jaar oud, 1.50m lang en heeft een slank postuur en een lichtgetinte huidskleur. Hij heeft donkerbruin halflang en opgeschoren haar. Hij was gekleed in een donkere joggingbroek en een donkere halflange winterjas en had een zwarte Nike-rugzak bij zich. Hij spreekt Arabisch en Frans.

Zijn broertje Mohammed is 12 jaar, eveneens 1.50m lang, heeft ook een slank postuur en een lichtgetinte huidskleur met zwart haar. Hij droeg een joggingbroek en een rode jas en had een lichtblauwe rugtas bij zich. Mohammed spreekt alleen Arabisch.

Heb je de broertjes gezien? Of andere tips? Neem dan contact op met de politie.