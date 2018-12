Enkhuizen pleit voor opwaardering Houtribdijk: "Lobbyen voor verdubbeling van rijbanen"

ENKHUIZEN - Na de oplevering van de nieuwe Westfrisiaweg twee weken geleden, gaat de gemeente Enkhuizen actief lobbyen voor een betere doorstroming over de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Wethouder Erik Struijlaart is groot voorstander van het opwaarderen van de weg. "We hebben nu twee rijbanen, dat moeten er vier worden."

De komst van de nieuwe Westfrisiaweg is een enorme verbetering voor de doorstroming van het verkeer tussen Alkmaar en Enkhuizen. Maar als het aan Enkhuizen ligt, is de Houtribdijk het volgende project dat onder handen moet worden genomen.

De dijk is ruim 26 kilometer lang en heeft twee rijbanen. Er wordt regelmatig ingehaald door automobilisten, wat leidt tot gevaarlijke situaties. Het verdubbelen van de rijbanen zou bijdragen aan de veiligheid en een betere doorstroming.

Volgens wethouder Struijlaart is verbreding van de weg niet alleen belangrijk voor de ontsluiting van West-Friesland. "Ook voor de ontlasting van Amsterdam is het belangrijk dat het verkeer tussen Enkhuizen en Lelystad beter doorstroomt. Daarbij draagt een betere verbinding bij aan de economie hier in de regio."

Rails over de dijk

Hans Huijbers van de Westfriese bedrijvengroep pleit ook voor een treinverbinding over de dijk. "Straks gaat Lelystad Airport open en dan worden mensen verplicht om met de auto te gaan, omdat er geen trein naartoe gaat. Dat kan natuurlijk niet. Een treinverbinding is van groot belang."

Erik Struijlaart is het eens met Huijbers. Struijlaart is door de verschillende Westfriese gemeenteraden gevraagd om aan de slag te gaan met de plannen voor de opwaardering van de Houtribdijk. En dat gaat hij ook doen. "Alles op z'n tijd, maar we gaan zeker lobbyen bij het rijk voor dit project."

Prijskaartje

Het is nog te vroeg volgens Struijlaart om over het prijskaartje van de verbreding te hebben. Maar de zeven Westfriese gemeenten zien volgens hem het belang zeker in. Zij zijn bereid om mee te praten over het geld als het zover is.