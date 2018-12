Deel dit artikel:













'Natuurijsbaan' in Zandvoort: rondjes schaatsen rond de bomen Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

ZANDVOORT - Ook in Zandvoort wordt deze dagen hard gewerkt aan een ijsbaan, midden in het dorp, voor het raadhuis. Maar het had niet veel gescheeld of er was helemaal geen baan dit jaar. Twee bomen zouden te veel in de weg staan, maar daar is nu een oplossing voor bedacht.

"Ja, die bomen, dat was wel even een issue", blikt ijsmeester Leo Miezenbeek terug op de afgelopen maanden. Hij en zijn bestuur moesten flink met de wethouder onderhandelen. Door bouwwerkzaamheden in de buurt, zou de ijsbaan moeten opschuiven. Maar dan stonden er ook twee bomen in de weg. De ijsclub wilde niet uitwijken naar een andere locatie en het groen verplaatsen, de gemeente wilde de bomen juist laten staan. Lees ook: IJsbaan Zandvoort vreest voortbestaan en maant gemeente tot actie "We leggen de ijsbaan nu om de bomen heen", zegt Miezenbeek. Hij had het liever anders gezien, maar het is nu eenmaal zo. "Ik ben niet tegen bomen voor de duidelijkheid, maar een vrij plein was beter geweest." Toch is het niet zo'n gek gezicht en vraag je je af waarom het zo'n kwestie is geworden. Er lijkt ruimte genoeg om hier straks wat rondjes te schaatsen. "Wel even wennen, die andere plek en de twee 'wakken', maar de jeugd schaatst er ook wel omheen, dat lukt makkelijk", zegt een Zandvoorter, die even naar de geïmproviseerde baan komt kijken. Om de bomen heen komt nog een beschermlaag, zodat het ijs geen contact zal maken met de stam. Fluitketel Curling

Een ijsbaan met twee bomen. 'Natuurijs' op zijn Zandvoorts. Zaterdag gaat de baan open en vinden er de komende weken verschillende activiteiten plaats. Hoogtepunt wordt het kampioenschap Fluitketel Curling. "We hebben fluitketels met beton gevuld en dan gaan de verschillende teams de strijd aan", zegt Miezenbeek, die zich er op het oog al erg op verheugt. Meer informatie over de fluitketels en de ijsbaan is hier te vinden.