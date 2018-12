Deel dit artikel:













Mishandelde 'voetbaleend' is van de pijnstillers af Foto: Marije de Heer

MIDWOUD - Het werd een grote heisa op social media: op zaterdag 1 december zouden kinderen voor voetbalclub Always Forward in Hoorn gevoetbald hebben met een eend. Het is nog onduidelijk wat er die zaterdagochtend heeft afgespeeld, maar wel is bekend dat de eend aan het herstellen is.

Na een bezoek aan de dierenarts bleek dat de eend door een oude breuk al vleugellam was, maar ook was op de röntgenfoto een nieuwe breuk te zien. De eend werd door de dierenambulance na het incident naar vogel- en dierenopvang de Bonte Piet in Midwoud gebracht. Lees ook: Mishandelde 'voetbaleend' kan door verwondingen nooit meer vliegen De eend heeft een spalk gekregen en is herstellende. Door de oude breuk kon de eend niet geopereerd worden. "De breuk moet daarom natuurlijk helen, wat ongeveer twee weken duurt", legt Marije de Heer, beheerder van de Bonte Piet, uit. Omdat de eend nooit meer zal kunnen vliegen, gaat ze niet terug de vrijheid in. "Wij brengen ze onder op aangepaste locaties. Veelal bij particulieren waar ze worden bijgevoerd." Lees ook: Twijfels over voetbalincident met eend Naar verwachting zal de eend eind december weer helemaal zijn hersteld. Wel wordt er nog even gewacht tot januari met uitplaatsen: "Wegens de decembermaand kan vuurwerk knallen voor stress en schrikreacties zorgen. We houden haar dus nog iets langer in huis", aldus Marije. De zaak wordt nog onderzocht door de dierenpolitie. 💬 Whatsapp ons!

