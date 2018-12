Deel dit artikel:













Babynieuws uit Artis: kleine kantjil geboren Foto: Artis

AMSTERDAM - Artis heeft weer een nieuwe bewoner, want er is onlangs een kleine kantjil geboren. Het pasgeboren mannetje weegt 350 gram en is van snuit tot staart zo'n 15 centimer lang.

Een kantjil is het kleinste hoefdier ter wereld en staat ook wel bekend als dwerghertje. Artis waarschuwt de bezoekers dan ook vast: "Je moet goed kijken om 'm te zien! Hij schuilt vaak tussen de planten." Lees ook: Dierentuin Artis heeft er een kleine gorilla bij De afgelopen maanden was er meer babynieuws uit de Amsterdamse dierentuin, want er werd ook al mandril-aapje en een gorillaatje geboren.