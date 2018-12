Frits Lambrechts: "Ik heb er altijd naar gestreefd dat het ergens over moest gaan."

AMSTERDAM - Frits Lambrechts begon ooit als pianist bij cabaretier Jaap van der Merwe, daarna werd hij de vaste begeleider van Henk Elsink en Wim Kan. Later trad hij op de voorgrond als gevierd acteur. Maar met alles wat hij doet komt steeds zijn maatschappelijke betrokkenheid naar boven. "Ik heb er altijd naar gestreefd dat het ergens over moest gaan."

Biografie



Naam: Frits Lambrechts



Geboren: Amsterdam, 24 maart 1937



Beroep: acteur, stemacteur, pianist, zanger



Erelijst: Zilveren Harp 1971, Het Gouden Beeld 2003

Lambrechts was altijd al een sociaal betrokken persoon. In de jaren zestig ging hij regelmatig de straat om te protesteren tegen onrecht. En betrokken is hij nog steeds. Niet zo lang geleden verscheen hij nog in een videoclip van de SP tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. "Daar word ik dan voor gevraagd", zegt Lambrechts. Om er snel aan toe te voegen: "En dat vind ik ook!"

"Ik heb er altijd naar gestreefd dat het ergens over moest gaan." Een voorbeeld daarvan is zijn rol in de telefilm 'Sloophamer'. Lambrechts speelt in deze film een licht dementerende man, die de grip op zijn leven langzaam kwijt raakt. Het leverde hem in 2003 'Het Gouden Beeld' op, een belangrijke televisieprijs.

Frits en Teigertje

Succes had hij ook als stemacteur. Een van zijn legendarische rollen is die van 'Teigetje' in de Disney-films over Winnie de Pooh. Zodra de naam van 'Teigetje' valt, tovert Lambrechts een grote schaterlach op het gezicht. "Dat was enig om te doen. Al die Disney-figuren hebben ook een maatschappelijke betekenis. En Teigetje was zo enthousiast, daar heb ik met zoveel plezier aan gewerkt."

Frits Lambrechts heeft opvallend veel gemeen met het grappige tekenfilmkarakter. "Ik ben zeker zo enthousiast als Teigetje, dat heb ik gelukkig allemaal in me. Ik heb het geluk gehad dat ik zoveel mooie dingen heb mogen doen en zoveel leuke mensen heb mogen ontmoeten."

