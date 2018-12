Nederlandse hockeyers naar kwartfinale na zege op Canada

BHUBANESWAR - De Nederlandse hockeymannen hebben Canada dinsdagmiddag met 5-0 verslagen. De ploeg van Max Caldas plaatste zich daardoor voor de kwartfinale van het WK, die donderdag tegen gastland India op het programma staan.

Tijdens het eerste kwart gebeurde er - afgezien van een bal in het gezicht van Bloemendaal-speler Jorrit Croon na een confrontatie met Canadees Floris van Son - niet veel. Des te verrassender was de start van het tweede kwart. Binnen een halve minuut was het al 1-0 voor Oranje, nadat Lars Balk een voorzet van Bloemendaal-speler Glenn Schuurman knap afmaakte.

Direct daarna had Jeroen Hertzberger de mogelijkheid om de marge op twee te brengen, maar de Canadese doelman stopte zijn strafbal. Even later werd het toch nog 2-0 voor Oranje. Na knullig uitverdedigen van Canadese kant knalde Thijs van Dam hard richting het doel. Robbert Kemperman was attent en zorgde met een tip-in voor de tweede treffer.

Beslissend

Het bleek de beslissende treffer te zijn, want hoewel Nederland voor de goals al weinig te duchten had van de Canadezen was dat in het vervolg van de wedstrijd al helemaal niet meer het geval. Nederland kon zodoende de score uitbouwen en na een goede actie van Seve van Ass kon Van Dam de derde treffer van de wedstrijd noteren. Thierry Brinkman (Bloemendaal) zorgde voor de 4-0, nadat hij van Kemperman een niet te missen kans kreeg aangeboden. De laatste treffer kwam op naam van Van Dam: 5-0.

Door de zege staat Nederland in de kwartfinale van het wereldkampioenschap. Komende donderdag om 12.15 wordt er tegen gastland India gespeeld om een plaats in de halve finales.