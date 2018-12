André Onana: "Waarschijnlijk ben ik er morgen bij"

AMSTERDAM - André Onana verwacht er morgen te staan wanneer Ajax het beslissende Champions League-duel speelt tegen Bayern München. De doelman raakte afgelopen weekend in duel met PEC Zwolle geblesseerd, maar denkt klaar te zijn voor de Europese clash.

"Ja, ik ben klaar om te spelen", zei de keeper uit Kameroen dinsdag op de persconferentie van de Amsterdammers. "Straks gaan we eerst nog trainen, maar ik verwacht te kunnen starten. Waarschijnlijk ben ik er morgen bij."

Ook Donny van de Beek is zo goed als zeker inzetbaar, meldde trainer Erik ten Hag op diezelfde perconferentie. Hetzelfde geldt voor spits Kasper Dolberg en de van een langere blessure teruggekeerde Hakim Ziyech. "Daar hopen we wel op, maar zekerheid heb ik daar nog niet in", aldus de oefenmeester.

Het duel tussen Ajax en Bayern München begint morgen om 21.00 uur. De winnaar van het duel kroont zich tot groepswinnaar.