Televisiekijkers smullen van Westfries stel in Bed & Breakfast

WINKEL - Televisiekijkend Nederland reageerde gisteren op sociale media enthousiast op de Westfriese Nel en Rem Zwemmer uit Winkel. De twee deden mee aan het programma Bed & Breakfast en vielen daarin op door hun komische oneliners.

"Wat een leuke mensen", "hartjes voor Nel en Rem" en "geef ze een eigen show". De complimenten voor Nel en Rem zijn op Twitter niet van de lucht. Hij omschrijft zichzelf op televisie als de 'vrolijke noot', en Nel vult hem daarbij aan.

Hoewel Rem tegenover de Beverwijkse Anja en Tom aangeeft de zolderkamer die hij en Nel krijgen leuk te vinden, is hij iets voorzichtiger als hij ziet hoe klein het er is. "Bijzonder, apart", zegt hij voor de camera. Wat hij er werkelijk van vindt, laat hij in het midden. Een blije Nel zegt daarentegen herhaaldelijk zich op een boot te wanen. Toch schuwen de twee kritiek niet: het trappetje naar beneden vinden ze met één leuning wel een beetje eng.

Texel is fijn

Het huis van Marjon en Wout uit De Cocksdorp (Texel) valt echter enorm in de smaak bij het stel. Ze voelen zich er gelijk thuis en weten even niets te zeggen. Of, zoals hij vertelt: "Zo krijg je Rem dus stil". Het eiland vindt het echtpaar sowieso erg fijn. Het voldoet exact aan de persoonlijke drie R'en van Nel: "Rust, ruimte en Rem".

De stolpboerderij, tenslotte, van het stel uit Winkel krijgt van de andere paren vrijwel alleen complimenten. Met plezier maakt Nel het ontbijt klaar ('echt een feestje'), en brengt Rem het in een mandje naar de kamers. En met de gegeven kritiek kan vooral Rem vaak niet veel. Zo vindt hij het onzin om het televisietoestel hoger op te hangen, om liggend naar de televisie te kijken. "Dan ga je toch gewoon rechtop zitten, de rest doe je maar liggend."

De drie paren beoordelen elkaar in de uitzending en de Westfriezen winnen met een duidelijke meerderheid. "De bed en breakfast van Nel en Rem is inmiddels tot oktober 2021 volgeboekt", verwacht een Twitteraar gisteren. Dat lijkt niet helemaal uit te komen, maar een dag later is wel duidelijk een stijging in het aantal boekingen te zien. "Ik ben ontzettend trots", beaamt Nel Zwemmer tegenover NH Nieuws. "Het is een kroon op ons werk."