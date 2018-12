Precies een jaar geleden: sneeuw in de provincie

NOORD-HOLLAND - Het is al bijna half december en we trotseren nog steeds storm- en regenachtig herfstweer. Precies een jaar geleden was dat wel anders. Toen werd Noord-Holland binnen no-time bedolven onder een wit sneeuwdek. Kijk maar even mee.

Het is nu niet voor te stellen maar vorig jaar was het plots glibberen en glijden op de Noord-Hollandse wegen. Op de rotonde bij de Lindenlaan in Enkhuizen, ging het maar net goed:

Gelukkig leverde het ook mooie plaatjes op, zoals deze dolblije kinderen:

Of dit winterse tafereel:



Voor veel kinderen was het dubbel feest, want ook de lerarenstaking was volop bezig. En vrij van school + sneeuw = heel veel winters plezier:



Natte sneeuw

De winter is nu nog ver te zoeken in tegenstelling tot vorig jaar. Wel wordt het in de loop van de week een stuk kouder en is er zaterdag kans op natte sneeuw. "Vorig jaar was een uitzonderlijke situatie die ontstond door twee depressies ten zuiden van ons land", legt weerkundige Fred Roovers uit.

Lees ook: In beeld: Zo ziet het besneeuwde Noord-Holland eruit

Met name in West-Friesland kan het kouder zijn dan in de rest van de provincie. "Dat komt door de ligging aan het IJsselmeer. Zo zou het zaterdagochtend wel 4 tot 5 graden kunnen vriezen. Dat geldt ook voor de duingebieden", aldus Roovers.

Groene kerst

Maar of er in deze decembermaand nog sneeuw komt? Dat durft Roovers niet te zeggen: "De vooruitzichten laten na het weekend weer warm en nat weer zien". Roovers heeft er daarom een hard hoofd in of Noord-Holland met kerst nog wit kleurt: "Er is 95 procent kans dat het een groene kerst wordt."