Oproep aan politiek Hollands Kroon en provincie: "Er zijn hard nieuwe bouwlocaties nodig" Foto: NH/Matthijs Gemmink

HOLLANDS KROON - De gemeenteraad en de provincie moeten het maken van nieuwbouwplannen sneller mogelijk maken. Dat valt te lezen in de conclusies van een enquête onder inwoners tussen grofweg Kolhorn en Oude Niedorp. Er moeten zowel huur- als koopwoningen bij komen in het gebied. Het rapport werd dinsdagavond in Anna Paulowna overhandigd aan de gemeenteraad.

De enquête, met meer dan vijfhonderd reacties, is uitgevoerd door de oud-leden van de voormalige dorpsraden van Nieuwe Niedorp en Winkel. Wat hun betreft is de timing van belang, de gemeente moet een regionaal woningbouwprogramma opstellen en de provincie heeft de verkiezingen voor de deur staan. Lees ook: Minder woningen gebouwd in Noord-Holland dan gepland Van de deelnemers van de vragenlijst gaf 72% aan binnen tien jaar te willen verhuizen naar een kerndorp, dichtbij de faciliteiten. Er is een grote behoefte aan appartementen voor jeugd en ouderen, zowel huur als koop. Ook is er behoefte aan specifiek ingerichte koopwoningen voor senioren. Verkiezingen

Volgens de opstellers van de enquête vormen de uitkomsten een mooi handvat voor de gemeenteraad om de plannen voor Hollands Kroon Zuid vorm te geven. Daarnaast maken ze de enquête onderdeel van de verkiezingsstrijd richting Provinciale Staten in maart volgend jaar. 💬 Whatsapp ons!

