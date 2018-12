Twintig jaar cel voor moordenaar en verkrachter Milica van Doorn

ZAANDAM - De rechtbank in Alkmaar heeft de 48-jarige Hüseyin A. veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor het verkrachten en doden van Milica van Doorn.

Het 19-jarige slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam met veel geweld om het leven gebracht. Haar half ontklede lichaam werd gevonden in een vijver bij een kerk in de wijk Kogerveld. Het Openbaar Ministerie had ook twintig jaar geëist.



De zaak bleef lang onopgelost. Door de jaren heen pakte de recherche het onderzoek bij nieuwe aanwijzingen telkens weer op.

Een DNA-verwantschapsonderzoek leidde vorig jaar tot een doorbraak en bracht Hüseyin A. als verdachte in beeld.