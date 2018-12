Exclusief kijkje bij voorbereidingen Adelborsten-gala: "Dit wordt het mooiste Assaut in 143 jaar"

DEN HELDER - Normaal gesproken komt er bar weinig naar buiten over het jaarlijkse gala op het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Zelfs de voorbereidingen vinden vaak achter gesloten deuren plaats, wat het mysterie rond het driedaagse evenement alleen maar groter maakt. Dit jaar is alles anders, want in aanloop naar het gala geven de zogeheten Adelborsten NH Nieuws een exclusief kijkje achter de schermen.

De officieren in opleiding zijn al meer dan een week in touw om het monumentale pand aan het Nieuwe Diep om te toveren tot een chique danspaleis. "Normaal is het Assaut een vrij besloten gala", vertelt Yur, derdejaars op het KIM en voorzitter van de Assautcommissie. "Vaak hebben we een dicht boekje om de magie van het gala hoog te houden. Maar vandaag dus een exclusief kijkje."

Lees ook: Enige vrouwelijke marinier in spe stopt met opleiding door blessure

De studenten zijn dag en nacht in touw om het oude pand van binnen compleet te verbouwen. Het is twaalf uur op, twaalf uur af, vertelt Yur. "We draaien hier 24 uur per dag door. De slaap valt soms wat tegen, je ziet dan ook wel wat kleine oogjes maar dat is het zeker waard, en dat is ook wat we moeten leren."



Het gala en de organisatie ervan zijn namelijk belangrijke onderdelen van de opleiding en het curriculum: door samen een feest voor te bereiden leren ze goed met elkaar samen te werken, bevelen op te volgen en met elkaar te communiceren.

Schermen

De traditie bestaat al sinds 1871, toen Assaut nog een demonstratie schermen was. Letterlijk betekent Assaut dan ook 'schermwedstrijd'. Sinds de negentiende eeuw is het evenement weliswaar veel groter geworden, maar zeker niet minder exclusief. Donderdag zijn familie en vrienden van de Adelborsten welkom, vrijdag komen alle hoogwaardigheidsbekleders op bezoek en is de dresscode 'white tie'.

Lees ook: Soldaten en mariniers tijdelijk buitenspel door personeelstekort

"De heilige uitspraak is altijd: 'Dit is het beste Assaut ooit'", vertelt voorzitter Yur. "Het is de bedoeling om het elk jaar weer beter te maken." Dit jaar is het thema "The Roaring Twenties", waarvoor in de ontvangsthal een compleet nieuwe entree met werkende fonteinen is gebouwd. Ook hebben de officieren in opleiding door het hele pand voorzetwanden geplaatst, waarmee de oude muren beschermd worden.

Staan de officieren na de voorbereidingen dan drie dagen lang strak in het gelid? Dat niet: zaterdag is de druk van de ketel, want dan mogen de studenten met elkaar een feestje bouwen.