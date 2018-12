Stede Broec wil veiligheid winkelend publiek verbeteren

STEDE BROEC - De gemeente Stede Broec gaat de Middenweg onder handen nemen, om zo de veiligheid voor het winkelend publiek van de Action en HEMA te verbeteren. De gemeente, ondernemers en de provincie gaan meebetalen aan de werkzaamheden.

Dit meldt mediapartner WEEFF.

De Ventweg gaat vervangen worden door een brede stoep. De voetgangers kunnen dan veilig de winkels bereiken. Verder komen er fietsparken en bankjes op de stoep. De winkelende autobestuurders kunnen langs de Middenweg parkeren.

Verschillende fases

Het college hoopt in het eerste kwartaal van het volgende jaar met de werkzaamheden te starten. De werkzaamheden zullen in verschillende fases uitgevoerd worden. De plannen worden in de eerste helft van 2019 uitgewerkt.

De eerste fase zal met de Ventweg beginnen zodat er een keermogelijkheid blijft voor de vrachtwagens die laden en lossen bij de winkels. Op de Middenweg komen verkeersdrempels om het langsrijdende verkeer af te remmen. Het parkeerterrein bij de appartementen krijgt 30 extra parkeerplaatsen wat het parkeerprobleem moet oplossen.