Van den Kerkhof fluit AZ-Excelsior, Blom Ajax-De Graafschap

AMSTERDAM - AZ-Excelsior staat komend weekend onder leiding van Martin van den Kerkhof (foto). Kevin Blom is zondag de arbiter bij het duel tussen Ajax en De Graafschap. Ook de aanstellingen voor de duels in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend gemaakt.

Van den Kerkhof wordt in Alkmaar geassisteerd door Joost van Zuilen en Don Frijn. Luca Cantineau fungeert als vierde official en Rob Dieperink is de VAR in het AFAS Stadion. De ploegen trappen zaterdagavond af om 19.45 uur en het duel is live te volgen via deze site, de app en de Facebook-pagina NH Sport. Edward Dekker en Erik-Jan Brinkman verzorgen het commentaar.