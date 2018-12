De Peiling: Een kind van 7 alleen thuislaten, kan dat?

NOORD-HOLLAND - In de Nederlandse wet staat niet omschreven vanaf welke leeftijd je je kind alleen thuis mag laten. In andere landen zijn daar wel regels voor. Vanaf welke leeftijd kan het volgens jou?

Uit het raam

Die vraag is actueel nu de brandweer in Tilburg een 7-jarig jongetje van een richel heeft gered nadat hij uit een raam klom toen zijn ouders hem alleen thuis hadden gelaten. Vorige maand lieten Rotterdamse ouders hun baby en peuter alleen thuis. Zelf waren ze een avondje naar de bioscoop. De peuter van 4 belde 112 met de vraag: 'waar is mama?'

Te jong

Volgens veel mensen op social media is 7 veel te jong om een kind alleen thuis te laten 'Wat is er nu zo belangrijk dat je een kind van 7 alleen thuis laat? Sporen niet die mensen?', schrijft Giesje op Twitter. Er zijn ook ouders die vinden dat het prima kan. 'Een kind van 7 kan normaal gesproken prima alleen thuis zijn', zegt Hanneke op Facebook.

Onverantwoord

"Een kind van 7 jaar laat je niet zomaar alleen 's avonds thuis, dat is onverantwoord", zegt pedagoog Bas Levering tegen RTL Nieuws. Er zijn enkele uitzonderingen. "Als je bijvoorbeeld even bij de buren bent en je kind kent de weg goed, dan kun je je kind wel even alleen laten. Het heeft te maken met de omstandigheden, maar zeven jaar is over het algemeen echt te jong om een avond alleen thuis te blijven."

Op welke leeftijd kan het wel?

Volgens Levering vanaf ongeveer 9 jaar. "En dan nog verschilt het per kind. Je moet het pas doen als je goed afspraken kunt maken met je kind. Het moet duidelijk zijn waar je bent en waar het kind naar toe kan als er iets is." En: "Het kind moet het zelf ook zien zitten. Anders moet je er niet aan beginnen. Zorg ook altijd dat je kind terecht kan bij de buren."

Wat vind jij?

In onze wet staat niet vanaf welke leeftijd je je kind alleen thuis mag laten. In bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland zijn daar wel regels voor. Daar moet een kind minstens 14 zijn om. Wat vind jij een geschikte leeftijd? We horen het graag van je!

