Meespelen Groot tegen Noorwegen nog altijd onzeker

NANCY - Het is nog steeds niet zeker of handbalster Nycke Groot vanavond mee kan doen tijdens het EK-duel met Noorwegen. De Alkmaarse, door veel mensen gezien als een van de beste handbalsters ter wereld, viel tijdens de wedstrijd tegen Roemenië (afgelopen zondag) uit na een botsing met haar Volendamse teamgenoot Debbie Bont.

Gevreesd werd voor een hersenschudding, maar dat bleek later niet het geval te zijn. Door de klap bleek Groot een migraine-aanval te hebben gekregen, iets waar de handbalster vaker last van heeft. Eerder liet Helle Thomsen, bondscoach van de Nederlandse vrouwen, al weten dat de Oranje-leiding bewust niet veel naar buiten brengt omtrent Groot. Op deze manier willen ze de tegenstander niet wijzer maken dan dat ze al zijn.

De wedstrijd tussen Nederland en Noorwegen begint vanavond om 21.00 uur. De Noorse ploeg is een echte angstgegner voor Oranje, want op het WK 2015, de Olympische Spelen en het EK van 2016 én het WK van 2017 werden de Nederlandse vrouwen uitgeschakeld door de Noren. Zij hebben dit keer ook wat blessures. Zo zijn topspeelsters Nora Mørk en Amanda Kurtovic wegens blessures afwezig en ook over keepster Kari Grimsbø heeft de ploeg geen beschikking.

Bij een zege of een gelijkspel plaatsen de Oranje-vrouwen zich voor de halve finales in Parijs.