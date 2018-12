Van sinaasappelschillen tot citrusbrandstof

RIJSENHOUT - Wie dacht dat het afval van groente, fruit en uit de tuin (gft) alleen wordt gebruikt om tot compost te verwerken, heeft het mis. Ook onder meer groengas en citrusbrandstof behoren namelijk tot de mogelijkheden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de Groene Energiefabriek van het grondstoffen- en energiebedrijf Meerlanden in Rijsenhout.

Dat bedrijf wilde gft-afval beter benutten en gooide in 2010 het roer om. Uiteindelijk bouwde Meerlanden in 2011 de Groene Energiefabriek. Van de 55.000 ton gft-afval verwerkt de fabriek 53.000 ton circulair. Daarvan wordt 60 procent eerst biogas en uiteindelijk groengas. Dat dient als brandstof voor meer dan de helft van de auto's van het bedrijf.

Het overige deel gaat naar huishoudens en industrie in de omgeving. Sinds kort gebruikt Meerlanden bovendien een techniek om olie uit citrusschillen te halen. Dat is te gebruiken als brandstof in de onkruidbestrijdingsapparatuur van Meerlanden zelf als alternatief voor diesel.

Het afval komt van negen gemeenten en 4.000 bedrijven uit de Metropoolregio. Die gemeenten bevinden zich in de omgeving van Schiphol, de Bollenstreek en Zuid-Kennemerland. Als Meerlanden een methode vindt om meer grondstoffen te ontrekken aan het afval, zoekt het bedrijf naar een eventuele afnemer daarvan.

De samenwerkingen met de bedrijven in de regio en de gemeenten zijn dan ook belangrijk voor Meerlanden. De gemeenten zorgen bovendien voor financiële steun.