MRA en Cohen gaan aantasting natuur tegen

NOORD-HOLLAND - Oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen gaat voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een verkenning uitvoeren naar financieringsmogelijkheden voor investeringen in het landschap. Hij gaat hiervoor de komende maanden met een groot aantal belanghebbenden in gesprek.

Op dit moment steken overheden en maatschappelijke organisaties jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro in ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in de MRA. Door de groei van de Metropool wordt de natuur en de kwaliteit van het landschap aangetast. Hierdoor zullen de kosten voor investeringen in de natuur en het beheer de komende jaren fors oplopen.

Flink investeren

Om aantrekkelijk voor de bewoners en concurrerend voor het bedrijfsleven te blijven, moeten partijen flink investeren. Niet alleen in de kwaliteit van het landschap, maar ook in recreatiemogelijkheden en herstel van de biodiversiteit.

Tot februari brengt de MRA samen met direct betrokkenen concrete investeringsopgaven in beeld. Dit overzicht vormt een bouwsteen voor het advies dat Job Cohen rond de zomer uit zal brengen. Zo moet er draagvlak komen om metropoolbreed tot een akkoord te komen.