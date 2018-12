Deel dit artikel:













Jonge ouders uit 't Gooi krijgen hulp bij zorg voor pasgeboren kind Foto: Shutterstock

BUSSUM - In 't Gooi kunnen jonge ouders volgend jaar een korte cursus volgen over hoe te zorgen voor hun pasgeboren kind. De cursus is gratis en is bedoeld voor ouders van kinderen tussen de 4 weken en 4 maanden oud.

Om jonge ouders een handvat te geven tijdens de eerste maanden van het ouderschap, houdt Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek komende maand de cursus 'Baby in huis'. Kersverse ouders moeten daardoor zelfverzekerder worden. Tijdens de cursus krijgen ouders informatie over de ontwikkeling van de baby en hoe ze deze kunnen stimuleren. Ook krijgen ze tips over het herkennen van kleine signalen bij het kind en hoe ze daarop kunnen inspelen. Er wordt uitgelegd hoe ze kunnen aansluiten bij het ritme van het kind qua slapen, voeding en huilen. Verder is er ruimte voor het bespreken van de beleving van het ouderschap en het delen van ervaringen met andere ouders. Opeenvolgende maandagen

De cursus is gratis. De eerste reeks begint op 7 januari in Huizen (Holleblok 2A) en is daarna op vier opeenvolgende maandagen tussen 10.00 en 12.00 uur. In maart wordt hij nog eens gegeven. Ouders uit de hele regio Gooi en Vechtstreek zijn welkom. Het wordt aangeraden om met samen te komen en ook de baby mag erbij zijn. Na afloop van de cursus kan die worden gewogen. Aanmelden kan via de website van Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek, door te bellen naar 035-6926350 of door te mailen naar cursussen@jggv.nl. 💬 Whatsapp ons!

