Sterrenwacht Orion in januari weer helemaal open

BOVENKARSPEL - Sterrenwacht Orion in Bovenkarspel gaat in januari weer open. Eerder moest wegens een gebrekkige brandveiligheid tijdelijk de deuren sluiten voor het grote publiek. "Het heeft wel heel veel energie en frustratie gekost, maar we gaan weer met volle energie voorwaarts", laat Ineke Mulder van de sterrenwacht aan NH Nieuws weten.

De volkssterrenwacht maakte jaren terug al melding bij de gemeente en het Recreatieschap West-Friesland dat het pand veel tekort schoot. Zo waren er weinig brandmelders en ook zouden de vluchtwegen niet in orde zijn. Dit is nu aangepast en voldoet aan de eisen die de gemeente Stede Broec stelt.

Vervelende situatie

De sterrenwacht bleef wel bezoekers ontvangen maar in kleine groepen zodat het goed te overzien was. "Gelukkig zijn de kijkavonden vanaf oktober weer begonnen. Al met al was het een hele vervelende situatie, maar we gaan er weer helemaal voor nu alles straks weer brandveilig", aldus Mulder.

Op nieuwjaarsdag gaat de bovenverdieping van de sterrenwacht voor het grote publiek weer open. De laatste aanpassing voor de brandveilig is dan ook klaar. "De deur in de expositie ruimte is vervangen door een hele brede deur en omgedraaid zodat deze in de looprichting van brandveiligheid opengaat."