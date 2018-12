Slachtoffer aanslag Amsterdam Centraal door dwarslaesie in rolstoel

AMSTERDAM - (AT5) Een van de twee Amerikanen die eind augustus op het station Amsterdam Centraal werd neergestoken door aanslagpleger Jawed S., zit nu in een rolstoel.

De man heeft een dwarslaesie opgelopen, zo laat zijn advocaat vanochtend weten. Het andere slachtoffer is in zijn arm gestoken en heeft zenuwletsel opgelopen. Beide slachtoffers (38) zijn Eritreeërs met de Amerikaanse nationaliteit.

Lees ook: Terreurverdachte Jawed S. voor het eerst voor de rechter

S. staat later vanochtend voor de rechter in de zwaarbeveiligde Bunker in Osdorp. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van een tweevoudige poging tot moord met een terroristisch oogmerk.