Jong Oranje kent tegenstanders voor EK-kwalificatie

NYON - Jong Oranje is voor het kwalificatietoernooi voor het EK van 2021 gekoppeld aan Portugal, Noorwegen, Wit-Rusland, Cyprus en Gibraltar. De wedstrijden worden gespeeld tussen maart 2019 en oktober 2020.

"Portugal is natuurlijk de blikvanger in deze groep en kennen we als een land met erg sterke jeugdteams", weet bondscoach Erwin van de Looi. "Zo wonnen ze het afgelopen EK 2018 voor spelers onder de 19 jaar in Finland. Ik verwacht dan ook spannende wedstrijden tegen de Portugezen. De andere teams zijn wat minder bekend bij ons en die zullen we de komende tijd ook extra gaan bestuderen."

Wanneer de Oranje-talenten als eerste eindigen in de groep, plaatsen zij zich rechtstreeks voor het Europees kampioenschap van 2021. De nummers twee uit de poule kunnen zich nog proberen te plaatsen via de play-offs. Hongarije en Slovenië, de organisatoren van het toernooi, zijn rechtstreeks geplaatst.

Ajax en AZ

De afgelopen periode kwamen onder meer Ajacieden Perr Schuurs, Carel Eiting, Dani de Wit en Kaj Sierhuis in actie voor de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi. Namens AZ werd Teun Koopmeiners geselecteerd. Ook Guus Til, Oussama Idrissi en Thomas Ouwejan kwamen afgelopen kwalificatiereeks nog regelmatig uit voor Jong Oranje, maar zij zijn nu te oud bevonden. Jong Oranje wist zich niet te plaatsen voor het Europese eindtoernooi van 2019.