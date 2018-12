Eerste zeehondenpup van het seizoen gespot op Texels fietspad: "Een prachtig jong"

TEXEL - De eerste 'Texelse' zeehondenpup van het seizoen is gisteren gespot. De huiler lag op een fietspad bij de Schorren, aan de Waddenkant van het eiland, schrijft Ecomare.

De pup is naar schatting twee weken oud en heeft zijn witte, pluizige geboortevacht nog, schrijft het centrum voor de Wadden en de Noordzee op haar site. Omdat het dier goed doorvoed is en de moeder in de buurt was, maakte Ecomare zich geen zorgen. "Een prachtig jong waar de moeder goed voor zorgt."

Wel heeft een medewerkster van Ecomare een blauw herkenningsteken bij de pup aangebracht. Zo kan bij een volgende melding snel worden geconcludeerd dat deze specifieke pup geen hulp nodig heeft. Voorwaarde is wel dat het publiek het dier met rust laat, want als mensen toenadering zoeken is de kans groot dat de moeder haar jong verstoot.

Seizoen

December is doorgaans de maand waarin zeehondenpups het levenslicht zien, legt Daphna Lavy van Ecomare uit. "In onze regio dan, want in Engeland zijn ze vaak eerder. We hebben hier wel eens twee pups gevonden terwijl het seizoen nog niet was begonnen. Die waren vanuit Engeland met de stroming mee gekomen."

Dat deze eerste pup op een fietspad ligt, is geen reden tot zorg, benadrukt Lavy. "Ze worden geboren op een zandplaat, maar deze zal daar vanaf gerold zijn", legt ze uit. Hoewel de huilers al wel kunnen zwemmen, zoeken zeehondenmoeders doorgaans een droge plek voor hun kroost. "Op de foto zie je ook dat de moeder in de buurt is."

*Toegegeven: ook wij hadden de nodige moeite om op de foto een tweede zeehond te spotten, maar volgens Ecomare is de donkere vlek in het gras (binnen de roodomlijnde ovaal) toch echt de moeder van de de pup op het fietspad.