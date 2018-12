Deel dit artikel:













Aantal banen in hernieuwbare energie neemt fors toe Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Het aantal banen in de energiesector is in de afgelopen tien jaar flink toegenomen. Met een toename van 30.000 banen kwam het totaal op 148.000 voltijdsbanen in de bedrijfstak. Die groei komt op het conto van bedrijven die zich met hernieuwbare energie en energiebesparing bezighouden.

Ook bedrijven die zich richten op het aanleggen en onderhouden van netwerken dragen daaraan bij. Tussen 2008 en 2017 ging het aantal banen in de hernieuwbare energie en energiebesparing omhoog van 35.000 naar 54.000. De netwerksector groeide van 18.000 banen in 2008 naar 31.000 vorig jaar. De banengroei is voor het grootste deel terug te voeren op elektrisch vervoer en zonne-energie. Bedrijven die zich bezighouden met onder meer biomassa en biogas sneden juist in hun personeelsbestand. Het aantal banen in de conventionele energiesector ligt iets lager dan tien jaar geleden. Van 65.000 2008 groeide de sector tot 2014 gestaag door naar 80.000 banen. Daarna nam de werkgelegenheid echter snel af tot 63.000 banen vorig jaar.