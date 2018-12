Medemblikker Bedrijventerrein wil turborotonde om files te voorkomen

ZWAAGDIJK-OOST - De rotonde bij het bedrijventerrein WFO krijgt een verkeerstelling om inzicht te krijgen in de hoeveelheid auto's, de snelheid en de verdeling van de auto's die voorbij rijden. Vereniging Bedrijvenpark WFO vindt dat de capaciteit van de rotonde tekortschiet.

Ondernemer Henk Vlaming zegt tegen het Noordhollands Dagblad dat de situatie op de rotonde er niet op vooruit gegaan is door de opening van de nieuw Westfrisiaweg. "De Westfrisiaweg heeft hier niets mee te maken. Het is gewoon te druk doordat er zoveel mensen werken op het WFO-terrein. Hartstikke mooi natuurlijk, maar dat was nooit voorzien bij de aanleg van dit terrein."

Gevaarlijke situaties

Er ontstaat vooral tijdens de avondspits veel file op het westelijk deel van het bedrijventerrein, doordat de werknemers op hetzelfde moment naar huis gaan. Zij komen moeilijk de rotonde op omdat ze voorrang moeten verlenen aan het verkeer vanuit Medemblik naar de Westfrisiaweg. Een gevolg van de files is dat er gevaarlijke situaties ontstaan voor voetgangers en fietsers, zij gaan langs de stilstaande auto's.

Lees ook: Westfrisiaweg vandaag open voor verkeer: een terugblik

Ondernemers op het terrein pleiten nu voor een turborotonde, rechts afslaand verkeer kan dan langs de rotonde en hoeft deze niet meer op. De ondernemers verwachten dat het fileprobleem hiermee opgelost is.